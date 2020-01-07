Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın pistten çıkması nedeniyle yapılamayan iç hat uçuşları normale döndü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

İÇ HAT SEFERLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü
Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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