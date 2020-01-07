Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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