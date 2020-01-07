Son Dakika › Ekonomi › Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın pistten çıkması nedeniyle yapılamayan iç hat uçuşları normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.
İÇ HAT SEFERLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI
Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.
Son Dakika Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti PTT Genel Müdürü görevden alındı