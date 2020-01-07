Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları için check-in işlemlerine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları için check-in işlemlerine başlandı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları için check-in işlemlerine başlandı

6 saat önce

Özel bir havayoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşlarında check-in işlemlerine başlandı.

Özel bir havayoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşlarında check-in işlemlerine başlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları için check-in işlemlerine başlandı

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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Son Dakika

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