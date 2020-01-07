Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları için check-in işlemlerine başlandı - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları için check-in işlemlerine başlandı
6 saat önce
Özel bir havayoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşlarında check-in işlemlerine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Özel bir havayoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşlarında check-in işlemlerine başlandı.
Son Dakika Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı