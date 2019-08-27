Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmaları sürüyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmaları sürüyor

28 dakika önce

DHMİ Genel Müdürü Keskin "Üst yapı hizmet binalarının yüzde 95'i, ATC kule inşaatının yüzde 50'si, saha düzenleme işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmaları sürüyor, System.String[]

DHMİ Genel Müdürü Keskin "Üst yapı hizmet binalarının yüzde 95'i, ATC kule inşaatının yüzde 50'si, saha düzenleme işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda." dedi.

Keskin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:15 
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