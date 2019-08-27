Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmaları sürüyor
28 dakika önce
DHMİ Genel Müdürü Keskin "Üst yapı hizmet binalarının yüzde 95'i, ATC kule inşaatının yüzde 50'si, saha düzenleme işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda.
DHMİ Genel Müdürü Keskin "Üst yapı hizmet binalarının yüzde 95'i, ATC kule inşaatının yüzde 50'si, saha düzenleme işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:15
(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler