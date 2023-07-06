Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran baba ve oğlu sınır dışı edildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran baba ve oğlu sınır dışı edildi

06.07.2023 15:21

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, İstanbul-Tel Aviv seferini kaçıran İsrailli baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak aprona atladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve 'uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki kişi, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul- Tel Aviv uçuşunu kaçırdığı gerekçesiyle körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atlayan baba ile oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, İstanbul-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının, saat 13.10'da yolcu alımını tamamlamasının ardından uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aileden baba ve oğlu, harekete hazırlanan uçağı körük kapısını zorlayarak 3 metre mesafe yükseklikten aprona atlamıştı. Olayı gören görevliler, baba ve oğluna müdahale ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi yakaladı. 'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edildi. Burada işlemleri tamamlamam baba ve oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

Kaynak: DHA
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İsrail uyruklu baba ve oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağı kaçırınca aprona atladı İsrail uyruklu baba ve oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağı kaçırınca aprona atladı

Sabiha Gökçen Havalimanı, Tel Aviv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran baba ve oğlu sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran baba ve oğlu sınır dışı edildi - Son Dakika
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