Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kan Bağışı Kampanyası

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları ve yolcuları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları ve yolcuları Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi olan Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Kızılay iş birliğinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kan bağışı için havalimanı geliş katına stant kuruldu. Düzenlenen etkinliğe havalimanı çalışanları ve yolcular yoğun ilgi gösterdi.



Havalimanında çalışan Özgür Aydın, "Mutluyum burada olmamın sebebi bir kan bir kan demek. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmak ve bilinçli bir insan olmak çok güzel"dedi.



Nail Erdoğan ise, "Bir kan bir can demektir. Daha öncede sürekli veriyordum. Uzun zamandır kan verememiştim. Fakat bugüne kısmetmiş" diye konuştu.



Mehmet Can Yalçın da," Ben de geldim kan verdim. Çok teşekkür ederim Kızılay'a. Havalimanımıza geldiler. Çok yararlı bir etkinlik. Verilen bir kan kurtulan ise üç can.Biz de bu yolda gelip kanımızı bağışladık" ifadelerini kullandı.

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