Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kan Bağışı Kampanyası

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kan Bağışı Kampanyası

35 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kan bağışı kampanyasıANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları ve yolcuları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanları ve yolcuları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi olan Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Kızılay iş birliğinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kan bağışı için havalimanı geliş katına stant kuruldu. Düzenlenen etkinliğe havalimanı çalışanları ve yolcular yoğun ilgi gösterdi.

Havalimanında çalışan Özgür Aydın, "Mutluyum burada olmamın sebebi bir kan bir kan demek. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmak ve bilinçli bir insan olmak çok güzel" dedi.

Nail Erdoğan ise, "Bir kan bir can demektir. Daha öncede sürekli veriyordum. Uzun zamandır kan verememiştim. Fakat bugüne kısmetmiş" diye konuştu.

Mehmet Can Yalçın da,? Ben de geldim kan verdim. Çok teşekkür ederim Kızılay'a. Havalimanımıza geldiler. Çok yararlı bir etkinlik. Verilen bir kan kurtulan ise üç can.Biz de bu yolda gelip kanımızı bağışladık" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Kızılay, Sabiha Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı

Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kılıçdaroğlu'na Ateş Püskürdü: Genel Başkanım Arkamda Durmadı Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:05:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kan Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]