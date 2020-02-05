Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazanın ardından 2 saat hava trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazanın ardından 2 saat hava trafiğine kapatıldı
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazanın ardından 2 saat hava trafiğine kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazanın ardından 2 saat hava trafiğine kapatıldı.
(İHA)
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