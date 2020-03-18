Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı bantlı sosyal mesafe önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı bantlı sosyal mesafe önlemi - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı bantlı sosyal mesafe önlemi

6 saat önce

İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcular arasında mesafe oluşturmak için kırmızı bant uygulamasına geçildiVirüsün Türkiye'de ilk kez ortaya çıktığı günden bu yana terminal binasının uygun ilaçlarla dezenfekte...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı bantlı sosyal mesafe önlemi, System.String[]

İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcular arasında mesafe oluşturmak için kırmızı bant uygulamasına geçildi

Virüsün Türkiye'de ilk kez ortaya çıktığı günden bu yana terminal binasının uygun ilaçlarla dezenfekte edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, güvenlik ve pasaport geçişlerinde bekleyen yolcuların arasında mesafe oluşturmak için kırmızı bant uygulamasına geçildi.

Zemine birer metre aralıklarla "Lütfen çizginin arkasında bekleyiniz" yazılı kırmızı bantlar yapıştırılarak, yolcuların geçişler sırasında yakın temasta bulunmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Havalandırma sisteminde son 3 haftadır yüzde 100 temiz hava çevrimi yapıldığı ve içeriden emilen havanın tamamıyla tahliye edildiği öğrenilirken alanda alınan diğer önlemler şöyle:

"Güvenlik noktalarında kullanılan X-Ray cihazları, bantlar ve eşya koyulan plastik tepsiler sürekli temizleniyor. Terminal içi güvenlik noktaları ve kara tarafı kolonları, arındırılmış salonlar gate bölgeleri ve salon koridorları, tuvalet blokları girişlerine 100 adet sensörlü dezenfektan cihazı takıldı. Terminal içindeki tüm güvenlik kontrol noktalarında sosyal mesafenin korunmasını amaçlayan yazılar Türkçe ve İngilizce olarak zemine yerleştirildi. Tüm görevli personele maske ve eldiven dağıtıldı."

Sabiha Gökçen, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:34:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı bantlı sosyal mesafe önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]