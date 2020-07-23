Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı şekilde uygulanmasına devam ediliyor.

Pandemi nedeniyle bir süre uçuşlara kapatılan, normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da yurt içi, 11 Haziran'da da yurt dışı seferlerin yeniden başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yolcuların güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için alınan önlemler sürüyor.

Terminal binasına maskesi olmayanlar alınmazken sadece personel ve yolcuların girmesine müsaade ediliyor. Tüm girişlerde termal kameralarla ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesi bulunmayan yolcular kapı girişlerine yerleştirilen otomatlardan kolayca maske ve dezenfektan temin edebiliyor.

Terminalde birçok noktaya sıvı dezenfektan aparatları yerleştirilirken sosyal mesafeye dikkat edilmesi için görünür yerlere afişler asıldı ve zemine uyarı bantları konuldu. Gün içinde sık sık yolculara maske, mesafe ve hijyen kurullarına uymaları yönünde anonslar yapılıyor.

Son olarak PCR testi yapılması için laboratuvar oluşturulan havalimanında yolcuların güvenlik kontrolünden geçerken eşyalarını bıraktıkları badyalar, valizlerin taşındığı bantlar ve terminalde yolcuların kullandığı tüm alanlar periyodik olarak ULV cihazları ve özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

Havalimanında gerçekleştirilen temizlik işlemleri için bugüne kadar 3 ton dezenfektan madde kullanıldığı öğrenildi.