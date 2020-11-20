Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske denetimi yapıldı
20.11.2020 18:57
SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı.
SABİHA Gökçen
Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Ekipler maskesini hatalı takan personel ve yolculara uyarılarda bulundu.
Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüsle mücadele kapsamında maske denetimi yapıldı. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmesi (İSG) ve Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Güvenlik ekipleri katıldı. Ekipler yolculara ve havalimanı personellerine maske ve mesafe konusunda uyarılarında bulundu. Denetimler hakkında yolcu Yılmaz Güngör, "Denetimleri yerinde buluyorum. Olması gereken bir şey. Sorumsuz insanları en azından bilgilendiriyorlar. Bana toplu yerlerde maskemi takmamı gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
Son Dakika Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu