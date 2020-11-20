Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske denetimi yapıldı - Son Dakika

SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Ekipler maskesini hatalı takan personel ve yolculara uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüsle mücadele kapsamında maske denetimi yapıldı. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmesi (İSG) ve Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Güvenlik ekipleri katıldı. Ekipler yolculara ve havalimanı personellerine maske ve mesafe konusunda uyarılarında bulundu. Denetimler hakkında yolcu Yılmaz Güngör, "Denetimleri yerinde buluyorum. Olması gereken bir şey. Sorumsuz insanları en azından bilgilendiriyorlar. Bana toplu yerlerde maskemi takmamı gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

- İstanbul