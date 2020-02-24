Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaptan pilot M.A. tutuklandı - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaptan pilot M.A. tutuklandı
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaptan pilot M.A. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaptan pilot M.A. tutuklandı
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