Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Navigasyon Uygulaması

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (İSG) kullanan yolcular, web sitesi ve mobil uygulamadaki navigasyon sayesinde, havalimanında gidecekleri yerlere daha kolay ulaşabiliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (İSG) kullanan yolcular, web sitesi ve mobil uygulamadaki navigasyon sayesinde, havalimanında gidecekleri yerlere daha kolay ulaşabiliyor.



İSG Kurumsal İletişimden verilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen web sitesi ve mobil uygulaması için geliştirilen ve terminal binasının içerisini gösteren navigasyon uygulaması ile yolcular, uçuşlarının gerçekleşeceği kapıya kadar en kolay yoldan gidebiliyor.



Uygulamada ayrıca havalimanı içerisindeki alışveriş noktaları, yemek alanları, eczane, ATM'ler ve mescit gibi noktalar da yer alıyor.



Navigasyon en çok engelli yolcular için avantaj sağlıyor ve zaman kaybetmeden gidecekleri yerlere ulaşabilmelerine destek oluyor.



Uygulama



Yolcular, söz konusu navigasyonu ilk açtıkları zaman karşılarına "Nereyi arıyorsun?" sorusu çıkıyor.



Uçak kapısı, alışveriş noktaları, yemek alanları, banka ATM'leri, mescit, eczane, pasaport noktası gibi havalimanında kullanacakları hizmeti seçen yolcular ardından "git" butonuna basıyor. Daha sonra yolcunun en kısa ve en kolay yoldan gitmek istediği yere ulaşabileceği rota çiziliyor.



Söz konusu uygulama ile gelen yolcu katı ile giden yolcu katı arasında geçiş de yolculara yine bir rota aracılığı ile gösteriliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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