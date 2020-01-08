SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PİST TEMİZLENİYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışmaları bitirip uçakların kalkış ve iniş yapacağı pistlerin iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Piste çalışanan iş makinesinden detaylar

-Pistten detaylar