Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma... - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...

Sabiha Gökçen, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:25 Kaynak: AA
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