Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma... - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...
7 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:25 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi
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