Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi
22 dakika önce
Olay yerinden detaylar Yaralıların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:45 Kaynak: AA
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