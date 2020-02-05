Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi (2) - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi (2)

6 saat önce

Olay yerinden detaylar Yaralıların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

Olay yerinden detaylar

Yaralıların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi (2)

Marmara Üniversitesi, Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:21 Kaynak: AA
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