Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi (2) - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

Yaralıların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı