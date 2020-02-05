Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi (2) - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi (2)
6 saat önce
Olay yerinden detaylar Yaralıların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:21 Kaynak: AA
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