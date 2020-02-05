Son Dakika › Güncel › Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma... - Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...
6 saat önce
Yaralıların getirilmesi Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof dr Recep Demirhan'ın açıklaması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:12 Kaynak: AA
Yaralıların getirilmesi
Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof dr Recep Demirhan'ın açıklaması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi
Son Dakika Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı