Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçağın görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçağın görüntüleri - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçağın görüntüleri

25 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Üç yolcu hayatını kaybetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçağın görüntüleri, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı.


İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, saat 18.30 civarında iniş yaptığı sırada piste tutunamayıp sürüklenerek düştü ve parçalara ayrıldı.

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Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:10 
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