Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak

6 saat önce

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak, System.String[]

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında uçuşların başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Daha önce uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklanan havalimanında, uçağın pistten kaldırılması çalışmalarının sürmesi nedeniyle uçuşlar saat 22.00'ye kadar yapılamayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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