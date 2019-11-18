Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü

6 saat önce

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü, System.String[]

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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