Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak

6 saat önce

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, yarın saat 06.00'da başlayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak, System.String[]

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, yarın saat 06.00'da başlayacak.

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında çalışmalar sürüyor.

Daha önce uçuşların saat 22.00'ye kadar yapılamayacağı açıklanan havalimanında, ilk seferin yarın saat 06.00'da icra edileceği öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, Pegasus, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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