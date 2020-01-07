Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

6 saat önce

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki meydan kapalılığı nedeniyle yolcuların mağduriyetini gidermek için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladıklarını bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması, System.String[]

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki meydan kapalılığı nedeniyle yolcuların mağduriyetini gidermek için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladıklarını bildirdi.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması sonucu meydan kapalılığının devam ettiğini belirtti.

Üstün paylaşımında "Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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