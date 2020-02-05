Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

14 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar. "diye konuştu.

A Haber canlı yayınına katılan Turhan, havalimanında pistten çıkan uçağa ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir- İstanbul seferini yapan uçak 18.40 civarından pistten çıkarak kırıma uğradı. Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar."

Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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