Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu, bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta." dedi.

NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turhan, şunları kaydetti:

"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."

Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen, Acil Servis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı
Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 02:03:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]