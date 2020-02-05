Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması sonrası uçuşların İstanbul Havalimanı'na sevk edildiğini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması sonrası uçuşların İstanbul Havalimanı'na sevk edildiğini belirtti.

Bakan Turhan, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, yolcuların bir kısmının kendi imkanlarıyla uçağı terk ettiğini dile getirerek, kalan yolcuların da yardım ekipleri tarafından uçaktan alındığını söyledi.

Gelen bilgilere göre ağır yaralı olmadığını aktaran Turhan, "Yaralı olan yolcularımız var. Onlar da ambulanslarla hastanelere gönderiliyor. Bu hava şartlarında sadece bu uçağın değil herhangi bir uçak da bu sorunu yaşayabilir zaman zaman. Uçağın hızını alamayıp, pistin dışına çıktığın biliyoruz. Şu anda tahliye devam ediyor. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nda sıkıntı yok, gelen tüm uçakları alanda karşılamaya durum müsait." diye konuştu.

Bakan Turhan, kaza sonrasında bölgeye yeterli sayıda ambulans gönderildiğini, ihtiyaç olması durumunda daha fazla ambulansın intikal ettirileceğini kaydetti.

Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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