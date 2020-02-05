Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika

İzmir- İstanbul seferi yapan özel bir hava yolu şirketinin uçağının pistten çıkmasının ardından seferlerin durduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bazı yolcular otellere yönlendirildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasının ardından seferlerin durdurulduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Bazı hava yolu şirketleri iptal olan tarifeli seferler nedeniyle bugün ve yarınki uçuşlarla ilgili yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

Uçuş yapamayan yolculardan bazıları otellere yönlendirildi. Bazı yolcuların ise İstanbul Havalimanı'na otobüslerle transferinin sağlandığı öğrenildi. Otellere yerleştirilecek yolcular nedeniyle danışman bankoları önünde yoğunluk oluştu.