Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Yaralının çıkarılması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Yaralının çıkarılması - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Yaralının çıkarılması

16 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Yaralının çıkarılması

İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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