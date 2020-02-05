Son Dakika › Güncel › Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Yaralının çıkarılması - Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Yaralının çıkarılması
16 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.
Son Dakika Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok