Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Ekiplerin çalışması - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı