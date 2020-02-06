Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Ekiplerin çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Ekiplerin çalışması - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Ekiplerin çalışması

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Ekiplerin çalışması

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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