Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Ekiplerin iş makinesi çalışması - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Ekiplerin iş makinesi çalışması
15 dakika önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:25 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler iş makinesi ile uçağın enkazında kurtarma çalışması yapıyor.
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