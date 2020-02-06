Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkmasının ardından enkazda devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin cenazesine ulaşıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkmasının ardından enkazda devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin cenazesine ulaşıldı.

Uçak içindeki yolcuların tahliyesinin ardından kepçeyle uçağın altında yapılan çalışma sırasında ulaşılan kişinin cenazesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşturulan kriz masasında, başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere yetkililerin toplantısı devam ediyor.

İmamoğlu'ndan yaralılara ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların bir bölümünün kaldırıldığı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Yaralıları ziyaret ederek yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan İmamoğlu, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ile görüşerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İmamoğlu'na, Kartal Belediye Başkanı Göksel Yüksel de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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