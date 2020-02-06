Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Pist yeniden uçuşlara açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Pist yeniden uçuşlara açıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Pist yeniden uçuşlara açıldı

24 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.

Uçağın pistten çıkması

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Pist yeniden uçuşlara açıldı

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:51 Kaynak: AA
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