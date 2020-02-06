İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı.

92 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 88 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pegasus Hava Yolları'nın dün İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaralıların durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibarıyla 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı
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Pegasus Hava Yolları, İstanbul Valisi, Adnan Menderes, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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