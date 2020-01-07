Son Dakika › 3. Sayfa › Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. - Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı.
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler