Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı., System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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