Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kurtarıldı, pist temizleniyor - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kurtarıldı, pist temizleniyor
1 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışmaları bitirip uçakların kalkış ve iniş yapacağı pistlerin iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürüyor.
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