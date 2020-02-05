SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (1) - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (1)
6 saat önce
İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:36 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Uçaktan görüntüler
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