Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (1) - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (1)

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (1), System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:39 Kaynak: DHA
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