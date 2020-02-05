Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (1) - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (1)
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.
Sabiha Gökçen Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:39 Kaynak: DHA
Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
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