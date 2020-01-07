Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

(İHA)

Sabiha Gökçen, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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