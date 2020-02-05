Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (2) - Son Dakika

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

- İstanbul