Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (2) - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (2)
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:48 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
- İstanbul
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