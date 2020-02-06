Sabiha gökçen havalimanı'nda uçak pistten çıktı 3 ölü, 179 yaralı - Son Dakika
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Sabiha gökçen havalimanı'nda uçak pistten çıktı 3 ölü, 179 yaralı

6 saat önce

Semih ÇLAIŞKAN - Güven USTA - Ali Kerem BENGİ İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK - Yüksel KOÇ - Semih ÇLAIŞKAN - Güven USTA - Ali Kerem BENGİ İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü yoğun bakımda 179 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Alınan bilgiye göre, İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı. Uçaktakiler tahliye edilirken, yaralanan 52 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Vali Yerlikaya, kazanın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

3 ÖLÜ, 179 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, kazaya ilişkin son bilgileri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı açıklamada paylaştı. Koca olayda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü yoğun bakımda 179 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Sabiha gökçen havalimanı'nda uçak pistten çıktı 3 ölü, 179 yaralı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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