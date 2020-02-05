SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (4) - Son Dakika
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (4)

17 dakika önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (4), System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı.

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan görüntüler


Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
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