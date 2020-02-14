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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi
7 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:17
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