Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı
İbb önünde ulaşım zammı protestosu Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]