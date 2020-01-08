Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı Dalaman uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Amsterdam, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
12:57 50 uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
12:53 Aydın Kalkan: "Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı" - Son Dakika
12:52 Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı - Son Dakika
12:51 Akseki ve Elmalı'da kapanan mahalle yolları açıldı - Son Dakika
12:51 Osmancık zabıtası'ndan şırınga çikolata denetimi - Son Dakika
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Son Dakika
11:04 Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 13:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]