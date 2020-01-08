SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI (Gündüz görüntüleriyle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI (Gündüz görüntüleriyle) - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI (Gündüz görüntüleriyle)

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI (Gündüz görüntüleriyle), System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı Dalaman uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

EK GÖRÜNTÜ:

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-Uçakların kalkışı

-Gündüz görüntüleri

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanından detaylar

-Yolculardan detaylar

-Havalanan uçak

-Detaylar

08.01.2020 - 06.44 Haber Kodu : 200108013

08.01.2020 - 06.55 Haber Kodu : 200108014

08.01.2020 - 07.13 Haber Kodu : 200108015


Sabiha Gökçen, Amsterdam, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:53 Kaynak: DHA
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