SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU VE KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 14 kilogram esrar ile 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne bağlı ekipler, havalimanına gelen uçak ve yolcuları analiz ederek şüpheli gördükleri şahısları takibe aldı. Şüpheli şahısları belirleyen ekipler, şahıslara ait bagajları x-ray cihazından geçirdikten sonra Narkotik köpeği 'Janti' tarafından kontrol ettirildi. Yapılan 4 ayrı operasyonda 14 kilo esrar ile 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin adet paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara ve cep telefonları, bilgisayar parçaları, saatler, giyim eşyaları ve bir tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda ikisi İran uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.