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Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları - Son Dakika

Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları

04.12.2021 12:06

Son dakika haberi: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 kilogram esrar ve bir tarihi eserin yanı sıra çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 kilogram esrar ve bir tarihi eserin yanı sıra çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine bağlı ekiplerin son bir ayda Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgiler, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre, havalimanında gerçekleştirilen ilk operasyonda İran'dan gelen 2 kişiden şüphelenen ekipler, bu kişileri çıkış kapısına yöneldikleri sırada durdurdu.

Yolculara ait bagajları hem X-Ray cihazı hem de narkotik detektör köpeği "Janti" ile kontrol eden ekipler, valizlerin astarının altına gizlenmiş 2 paket bulunduğunu belirledi. Uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizde paketlerin içerisinde esrar olduğu anlaşıldı. Operasyonda 14 kilogram esrar ele geçirilirken yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen diğer operasyonlarda tarihi bir bakraç, 2 bin ampul botoks malzemesi ve enjektörler, 2 bin paket sigara, 1500 e-sigara, çok sayıda saat, cep telefonu ve giyim eşyası ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları
Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları
Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları
Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları

Sabiha Gökçen, Uyuşturucu, İstanbul, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları - Son Dakika


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