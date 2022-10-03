Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi? - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi?

03.10.2022 11:26

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle yolcuların boş olan taksilere alınmamasını görüntüleyen bir vatandaş, "Burada bir sürü taksi boş gidiyor. Bu kadar insan burada bekliyor. Ama inat ve ısrarla, 'Havaalanı taksisi verilecek' diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa hizmet mi, eziyet mi?" diye isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iddiaya göre havalimanında taksi bekleyen yolcular, havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş olduğu halde bekletilerek diğer taksilere alınmadı.

KUYRUK OLUŞTU

Bu duruma tepki gösteren bir yolcu ise, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, onlarca yolcunun ellerinde bavullarla uzun süre taksi beklediği görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksi krizi: Vatandaşa hizmet mi, eziyet mi?

"ISRARLA 'HAVAALANI TAKSİSİ VERİLECEK' DİYE BİZİ BEKLETİYORLAR"

O anları kaydeden yolcunun ise "Havalimanındayız, burada bir sürü taksiler boş gidiyor. Bu kadar insan burada bekliyor. Ama inat ve ısrarla 'havaalanı taksisi verilecek' diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa eziyet değil mi. Hizmet mi, eziyet mi ne diyorsunuz?" diyerek duruma tepki gösterdiği görüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi? - Son Dakika

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