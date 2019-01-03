Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yıllık Uçuş Rekoru Kırıldı
55 dakika önce
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılında toplam 232 bin 717 uçak iniş kalkış yaparak, yıllık bazda en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı.
İSTANBUL Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda 2018 yılında toplam 232 bin 717 uçak iniş kalkış yaparak, yıllık bazda en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)'tan edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılının tamamında toplam 232 bin 717 iniş ve kalkış gerçekleşerek yıllık uçuş rekoru kırıldı. Toplam uçuş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gösterdi. Ulaşılan bu rakam Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tek pist ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu zamana kadar en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılı toplam uçuş sayısı (iniş+kalkış=toplam uçuş sayısı) bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak yıllık 232 bin 717 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı,mevcut tek pisti ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık olarak en yüksek uçuş sayısına ulaşmıştır" denildi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu