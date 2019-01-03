Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yıllık Uçuş Rekoru Kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yıllık Uçuş Rekoru Kırıldı

55 dakika önce

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılında toplam 232 bin 717 uçak iniş kalkış yaparak, yıllık bazda en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yıllık Uçuş Rekoru Kırıldı, System.String[]
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılında toplam 232 bin 717 uçak iniş kalkış yaparak, yıllık bazda en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)'tan edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılının tamamında toplam 232 bin 717 iniş ve kalkış gerçekleşerek yıllık uçuş rekoru kırıldı. Toplam uçuş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gösterdi. Ulaşılan bu rakam Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tek pist ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu zamana kadar en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılı toplam uçuş sayısı (iniş+kalkış=toplam uçuş sayısı) bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak yıllık 232 bin 717 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı,mevcut tek pisti ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık olarak en yüksek uçuş sayısına ulaşmıştır" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Sabiha Gökçen, Ekonomi
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