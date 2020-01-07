Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2) - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2)
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Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Olayın ardından havalimanı terminallerinden yoğunluk oluştu.
Son Dakika Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp