Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2) - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2)

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Olayın ardından havalimanı terminallerinden yoğunluk oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2)

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

Son Dakika Haberleri
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
21:22 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:22 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]