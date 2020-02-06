Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk sona erdi - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk sona erdi

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, havalimanına gelmeden önce yolcuların uçak firmaları tarafından yapılan bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını istedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk sona erdi

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:23 Kaynak: AA
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