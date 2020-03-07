Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artıyor: 2 ayda 5.5 milyon yolcu geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artıyor: 2 ayda 5.5 milyon yolcu geçti - Son Dakika Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artıyor: 2 ayda 5.5 milyon yolcu geçti

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ocak-Şubat döneminde yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 5.5 milyona yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artıyor: 2 ayda 5.5 milyon yolcu geçti, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ocak-Şubat döneminde yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 5.5 milyona yükseldi.

Açıldığı 2001 yılında sadece 47 bin yolcu tarafından kullanılan ve 2008'de işletme hakkı 20 yıllığına İSG'ye devredilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artık günde ortalama 100 bini geçerken, havalimanında her geçen yıl yolcu artışı da devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında 5.5 milyon yolcu ağırlayan İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen'de dış hat yolcu sayısı ise yüzde 21 artışla 2.2 milyona yükseldi. Sadece şubat ayı verilerine göre aylık yolcu sayısı 2.6 milyon olurken, artış geçen yılın şubat ayına oranla yüzde 5 oldu.

UÇAK TRAFİĞİ DE ARTIŞTA

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak gösterilen Sabiha Gökçen'de, şubat ayında dış hat yolcu sayısı ise yüzde 17 artarak 1 milyon 64 bin olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen'de ilk 2 ayda uçak trafiği yüzde 3 oranında artarken, dış hat uçak trafiğinde bu artış oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti.

İŞ JETLERİ İÇİN AYRI TERMİNALİ DE VAR

İş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için bazı havalimanlarında genel havacılık terminali de var. O havalimanlarından biri de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı…Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali, yolcu terminalinden ayrı bir terminal binasında iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriyor. Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs İstanbul'un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artıyor: 2 ayda 5.5 milyon yolcu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]